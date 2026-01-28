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  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning

Xenon X-tremeVision gen2Xenonlampa till bilstrålkastare

42403XV2C1

3.8
| (256) Recensioner
Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
Den kraftfulla ljusstrålen ger maximalt med ljus. X-tremeVision gen2 utgör den senaste utvecklingen inom xenon-tekniken. Den enastående ljusprestandan förhöjer körupplevelsen så att du får en tryggare och bekvämare körupplevelse.
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Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning

  • Typ av lampa: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Antal lampor: 1

Bättre sikt för säkrare, mer bekväm körning

Belysningen är en grundläggande del av körupplevelsen. Genom att förbättra kvaliteten på belysningen kan du hjälpa till att förhindra olyckor. Xenon X-tremeVision gen2 förbättrar sikten, så att du kan identifiera hinder och vägskyltar tidigare och förbättra din reaktionstid. Strålkastarlampans spektrala sammansättning är anpassad efter ögonens naturliga färgkänslighet. Med 4800 K färgtemperatur avger den här strålkastaren ett ljus som är skonsamt mot ögonen, vilket gör mörkerkörningen säkrare och mer behaglig.

Philips har utvecklat den innovativa Xenon HID-tekniken

Xenon HID (High Intensity Discharge) strålkastarlampor ger dubbelt så mycket ljus för säkrare bilkörning under alla förhållanden. Studier har visat att Xenon-strålkastarlampor hjälper bilförare att koncentrera sig på vägen och urskilja hinder och vägskyltar mycket snabbare än traditionella lampor. Finns det ett bättre sätt att besegra mörkret än med ett intensivt vitt ljus som kan jämföras med dagsljus?

Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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