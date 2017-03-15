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Utgått
42403XVC1
Typ av lampa: D3S
1-pack
42 V, 35 W
I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.
Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.
Våra lampor får ofta utmärkelser av fordonsexperter.
3.7
av 5
3
Recensioner
Johaken42
15/03/2017
France
Parfaite
En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile
danny67
10/03/2014
Italia
Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente
Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
GiuseppeB
01/01/2016
Italia
Delusione
Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.
Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon