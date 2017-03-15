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Utgått

Xenon X-tremeVision plusXenonlampa till bilstrålkastare

42403XVC1

3.7
| (3) Recensioner
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Den här högeffektiva xenonlampan ger upp till 50 % bättre sikt och högsta möjliga ljusstyrka för maximal sikt även för de allra mest krävande förarna. Philips Xenon X-tremeVision är det ultimata valet för alla förare.
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Upp till 50 % bättre sikt

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  • Typ av lampa: D3S

  • 1-pack

  • 42 V, 35 W

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Prisbelönt billampstillverkare

Prisbelönt billampstillverkare

Våra lampor får ofta utmärkelser av fordonsexperter.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

3

Recensioner

4
3
2

15/03/2017

France

France

Parfaite

En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

10/03/2014

Italia

Italia

Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente

Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

01/01/2016

Italia

Italia

Delusione

Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.

Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Den här recensionen skrevs för Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

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