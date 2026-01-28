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  • Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
  • Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
  • Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
  • Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
  • Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
  • Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
  • Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
  • Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
  • Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
  • Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
  • Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
  • Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
  • Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
  • Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
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Xenon LongerLifeXenon-garanti

85122SYS1

3.8
| (256) Recensioner
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Med Philips xenonlampor LongerLife följer som standard en garanti som är giltig i fyra år. Du kan enkelt förlänga garantiperioden kostnadsfritt med ytterligare tre år genom att registrera ditt köp online så att du kan känna dig trygg de kommande sju åren.
Visa alla fördelar

Förläng den fyraåriga garantiperioden till sju år i tre enkla steg

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  • Typ av lampa: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Antal lampor: 1

Xenonlamporna LongerLife levereras med 4 års garanti utan kostnad.

Xenonlamporna LongerLife levereras med 4 års garanti utan kostnad.

Philips LongerLife Xenon-lampor erbjuder hög kvalitet och säkerhet. Från inköpsdatum får du automatiskt 4 års garanti utan kostnad.

Du behöver bara registrera dig online för att utöka din garanti

Du behöver bara registrera dig online för att utöka din garanti

Xenon LongerLife-lamporna har längre livslängd än alla andra Philips Xenon-lampor. För att du ska kunna känna dig helt trygg kan du få tre års extra garanti utan kostnad. Du behöver bara registrera dig på www.philips.se/xenongaranti och följa tre enkla steg: 1. Börja med att kontrollera att du har köpt en äkta Philips-produkt med hjälp av äkthetsbeviset på produktens förpackning. 2. Efter det fyller du i dina uppgifter online och styrker inköpet. 3. Slutligen, skriv ut och behåll ditt 7-årsgaranticertifikat.

Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet

Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet

UV-kvartsglas är starkare än hårdglas och är ytterst motståndskraftigt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket minimerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Då det är möjligt att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglaset producera ett kraftigare ljus.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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