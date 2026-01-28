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85126WHV2S1
Typ av lampa: D2R
1-pack
85 V, 35 W
Philips xenonlampor WhiteVision gen2 för bilstrålkastare är det perfekta valet för förare som vill ha ett klart, vitt utseende på sina strålkastare – liknande det från LED-lampor. Xenon WhiteVision gen2 har samma färgtemperatur som LED-lampor och är den bästa uppgraderingen för dina xenon-strålkastare.
Med en färgtemperatur på upp till 5000 kelvin belyser Philips xenon WhiteVision vägen framför dig med ett klart, rent vitt ljus som skär genom mörkret. I stället för att behöva anstränga dig för att se vägen kan du avnjuta en säkrare, mer spännande körning. Med Philips fordonsbelysning kommer mörkerkörning inte längre att begränsa dig.
Det är viktigt att tidigt upptäcka och identifiera vägmarkeringar och skyltar när du kör i mörkret. Med WhiteVision xenon-lampor får du ett intensivt, enhetligt vitt ljus. I kombination med hög färgtemperatur ger strålkastarlamporna bättre kontrast och bättre reflektioner från föremål och skyltar, och du kan njuta av en bekvämare och säkrare körupplevelse. Faktum är många trafikolyckor orsakas av att övertrötta förare tappar koncentrationen. Det här vitare ljuset hjälper dig att bibehålla koncentrationen och vara uppmärksam när du kör på kvällen.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering