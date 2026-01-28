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85415SYS1
Typ av lampa: D1S
85 V, 35 W
Antal lampor: 1
Philips LongerLife Xenon-lampor erbjuder hög kvalitet och säkerhet. Från inköpsdatum får du automatiskt 4 års garanti utan kostnad.
Xenon LongerLife-lamporna har längre livslängd än alla andra Philips Xenon-lampor. För att du ska kunna känna dig helt trygg kan du få tre års extra garanti utan kostnad. Du behöver bara registrera dig på www.philips.se/xenongaranti och följa tre enkla steg: 1. Börja med att kontrollera att du har köpt en äkta Philips-produkt med hjälp av äkthetsbeviset på produktens förpackning. 2. Efter det fyller du i dina uppgifter online och styrker inköpet. 3. Slutligen, skriv ut och behåll ditt 7-årsgaranticertifikat.
UV-kvartsglas är starkare än hårdglas och är ytterst motståndskraftigt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket minimerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Då det är möjligt att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglaset producera ett kraftigare ljus.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering