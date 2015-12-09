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Typ av lampa: D1S
85 V, 35 W
Antal lampor: 1
I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.
Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.
Våra lampor får ofta utmärkelser av fordonsexperter.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Athamas
09/12/2015
United Kingdom
A value for money xenon bulb
Ideal for replacement bulb with better brightness at the right side in compared with lamps which have replaced. The kelvin in low beam is what you need from a xenon bulb especially on wet roads and the high beam on my ABL lights is amazing.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb