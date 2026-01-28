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  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

Utgått

Xenon WhiteVisionXenonlampa till bilstrålkastare

85415WHVS1

3.8
| (256) Recensioner
Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
Philips Xenon WhiteVision-lampor ger din bil en intensivt vit look och förbättrar din synlighet på vägen med vitt ljus på upp till 6 000 Kelvin. Det perfekta valet för xenonstrålkastare som matchar utseendet på LED-lampor.
Visa alla fördelar

Den optimala vita LED-effekten

Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

  • Typ av lampa: D1S

  • 1-pack

  • 85 V, 35 W

100 % godkända för användning i trafiken, 100 % intensivt vitt ljus

Xenon WhiteVision ECE är certifierat och vägsäkert intensivt vitt ljus. Den ger dig ypperligt god sikt utan att irritera mötande trafik tack vare strålkastarfärger som harmoniserar med LED-lampor.

Större kontrast för ökad sikt och säkrare körning

Maximerat vitt ljus med en färgtemperatur på 5 000 Kelvin innebär att strålkastarna åstadkommer bättre reflektioner från vägmarkeringar och trafikskyltar. Vitt ljus är bättre för koncentrationen och håller dig uppmärksam på natten så att din körning blir både behagligare och säkrare.

Philips billampor är ytterst tåliga

UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och är ytterst tåligt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket undanröjer risken att de går sönder i förtid. Philips billampor i UV-kvartsglas möjliggör mer tryck inuti lampan vilket producerar ett kraftigare ljus och större livslängd.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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