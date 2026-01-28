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Utgått
85415WHVS1
Typ av lampa: D1S
1-pack
85 V, 35 W
Xenon WhiteVision ECE är certifierat och vägsäkert intensivt vitt ljus. Den ger dig ypperligt god sikt utan att irritera mötande trafik tack vare strålkastarfärger som harmoniserar med LED-lampor.
Maximerat vitt ljus med en färgtemperatur på 5 000 Kelvin innebär att strålkastarna åstadkommer bättre reflektioner från vägmarkeringar och trafikskyltar. Vitt ljus är bättre för koncentrationen och håller dig uppmärksam på natten så att din körning blir både behagligare och säkrare.
UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och är ytterst tåligt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket undanröjer risken att de går sönder i förtid. Philips billampor i UV-kvartsglas möjliggör mer tryck inuti lampan vilket producerar ett kraftigare ljus och större livslängd.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering