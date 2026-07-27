Xenon X-tremeVision gen2: för suverän visuell prestanda

Xenon X-tremeVision gen2-lamporna är konstruerade med Philips xenon-teknik för maximal prestanda. De ger en längre ljusstråle och upp till 150 % bättre sikt. X-tremeVision gen2-lamporna hjälper dig att se hinder tidigare, vilket gör att du kan reagera i tid. Med förbättrat perifert mörkerseende har du lättare att se faror på sidan av vägen, t.ex. fotgängare eller kommande korsningar. Genom att belysa varje ojämnhet, kurva och risk på vägen klarar de här är strålkastarlamporna även de mest besvärliga körförhållandena och gör de mest krävande förarna nöjda.