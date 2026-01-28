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  • Prestanda som når extrema nivåer
  • Prestanda som når extrema nivåer
  • Prestanda som når extrema nivåer
  • Prestanda som når extrema nivåer
  • Prestanda som når extrema nivåer
  • Prestanda som når extrema nivåer
  • Prestanda som når extrema nivåer
  • Prestanda som når extrema nivåer

Utgått

X-tremeVision G-force10 G vibrationstålighet

9005XVGB1

3.8
| (256) Recensioner
Prestanda som når extrema nivåer
Philips X-tremeVision G-force HB3-billampor har bland det starkaste ljuset på marknaden. De slår de flesta andra billampor med upp till 130 % mer ljusstyrka och har en överlägsen ljuskägla. Du ser längre, reagerar snabbare och kör säkrare.
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Upp till 130 % starkare ljus

Prestanda som når extrema nivåer

  • Typ av lampa: HB3

  • 12 V, 60 W

  • Vibrationstålighetstestad till 10 G

  • Upp till 130 % mer ljusstyrka

  • Antal lampor: 1

Se längre och reagera snabbare med upp till 130 % mer ljusstyrka

Perfekt belysning är särskilt viktig för avståndet – vanligtvis mellan 75 och 100 meter framför bilen. Philips X-tremeVision G-force ökar synligheten med upp till 130 % mer ljusstyrka. Detta hjälper dig att känna igen hinder och eventuella faror tidigare än med de flesta andra halogenlampor till strålkastare.

En av de starkaste lamporna för utmärkt ljusprestanda

Philips X-tremeVision G-Force-strålkastare utgör en ny milstolpe för bilbelysningen tack vare optimerad glödtrådsgeometri med hög precision, upp till 13 bars gasfyllning med högt tryck, beläggning med hög precision och högkvalitativt UV-kvartsglas. De har utformats för bästa möjliga prestanda och kompromisslös synlighet.

Betydligt vitare ljus för att förbättra komforten och säkerheten

Det starka vita ljuset på upp till 3 450 Kelvin är betydligt vitare än vanliga strålkastare. Philips patenterade Gradient Coating-teknik ger ett kraftfullare ljus, så att du får den ljusstarkaste belysningsprestandan och en mycket god körupplevelse i mörker.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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