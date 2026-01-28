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  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
  • Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet

X-tremeVision Pro150Prestanda och livslängd

9005XVPB1

3.8
| (256) Recensioner
Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet
Philips X-tremeVision Pro150 kombinerar fantastisk ljusstyrka med en livslängd som tidigare inte varit tillgänglig i en lampa med sådana prestanda. Den ger utmärkt sikt som ser till att du och dina nära och kära blir ännu säkrare på vägen.
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Den bästa kombinationen av höga prestanda och lång livslängd

Fantastisk ljusstyrka för extra säkerhet

  • Typ av lampa: HB3

  • 12 V, 60 W

  • Upp till 150 % starkare ljus

  • Upp till 450 tim

  • Antal lampor: 1

Se mer för att köra säkert

Se mer för att köra säkert

Med Philips X-tremeVision Pro150 får du upp till 150 % starkare ljus¹. Kör hem till dina nära och kära i vetskap om att du kan se tydligt även i mörker och dåligt väder. Avancerad glödtrådsdesign ger större precision och luminans för bättre belysning av vägen, medan den nya kvartsglastekniken Diamond Precision garanterar mer ljusstyrka.

Upp till 450 timmars användning från en högpresterande lampa(2)

Den nya produktionstekniken för Philips Diamond Precision-kvartsglas ökar ljusflödet och ger större tålighet mot termisk chock och tryck. En skräddarsydd sammansättning av ädelgaser skyddar glödtråden ytterligare mot slitage. Det innebär mer ljusstyrka och längre livslängd på upp till 450 timmar (gäller H7; HB3: 450 timmar), vilket antagligen är det längsta någonsin från en sådan kraftfull lampa.

Ett svalt ljus ger tydligare sikt och bättre komfort

Det kan vara påfrestande för ögonen att köra i mörker, vilket innebär en större risk för ögontrötthet. Philips X-tremeVision Pro150 ger ett vitare ljus på upp till 3 400 kelvin (gäller H7; HB3: 3 500 kelvin), vilket i sin tur ger det du ser framför dig större kontrast så att du lättare kan identifiera och tolka föremål som kommer närmare. När du ser tydligare håller du dig alert längre, vilket gör att du får en säkrare och roligare körning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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Ansvarsfriskrivningar

  1. 1 Ljusstyrka jämfört med lägsta lagstadgade standard.

  2. 2 Gäller vid användning av halvljus, skiljer sig åt vid användning av dimljus