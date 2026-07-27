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Utgått
9006PRB1
Typ av lampa: HB4
1-pack
12 V, 55 W
Våra ljuslösningar ger en kraftfull och exakt ljusstråle med maximal effekt. Vision-glödlampor ger en längre ljusstråle för ökad säkerhet och komfort. Vi producerar ständigt de bästa och effektivaste ljuslösningarna, eftersom vi vet att våra högkvalitativa lampor en dag kan rädda liv.
Ljus är en grundläggande del av körupplevelsen och ljus är den första och enda delen av säkerhetscirkeln som faktiskt hjälper till att förhindra olyckor. Philips främjar aktivt säkerhetsförebyggande för att förhindra olyckor genom att öka den allmänna sikten och belysningen av vägen.
I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.
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