Säkerheten på vägen börjar med att se och att synas

Ljus är en grundläggande del av körupplevelsen och ljus är den första och enda delen av säkerhetscirkeln som faktiskt hjälper till att förhindra olyckor. Philips främjar aktivt säkerhetsskydd för att förhindra olyckor genom att öka den allmänna sikten och belysningen av vägen.