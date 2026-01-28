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Utgått
9006XVGB1
Typ av lampa: HB4
12 V, 51 W
Vibrationstålighetstestad till 10 G
Upp till 130 % mer ljusstyrka
Antal lampor: 1
Perfekt belysning är särskilt viktig för avståndet – vanligtvis mellan 75 och 100 meter framför bilen. Philips X-tremeVision G-force ökar synligheten med upp till 130 % mer ljusstyrka. Detta hjälper dig att känna igen hinder och eventuella faror tidigare än med de flesta andra halogenlampor till strålkastare.
Philips X-tremeVision G-Force-strålkastare utgör en ny milstolpe för bilbelysningen tack vare optimerad glödtrådsgeometri med hög precision, upp till 13 bars gasfyllning med högt tryck, beläggning med hög precision och högkvalitativt UV-kvartsglas. De har utformats för bästa möjliga prestanda och kompromisslös synlighet.
Det starka vita ljuset på upp till 3 350 Kelvin är betydligt vitare än vanliga strålkastare. Philips patenterade Gradient Coating-teknik ger ett kraftfullare ljus, så att du får den ljusstarkaste belysningsprestandan och en mycket god körupplevelse i mörker.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering