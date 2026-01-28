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9006XVPB1
Typ av lampa: HB4
12 V, 51 W
Upp till 150 % starkare ljus
Upp till 600 timmar
Antal lampor: 1
Med Philips X-tremeVision Pro150 får du upp till 150 % starkare ljus¹. Kör hem till dina nära och kära i vetskap om att du kan se tydligt även i mörker och dåligt väder. Avancerad glödtrådsdesign ger större precision och luminans för bättre belysning av vägen, medan den nya kvartsglastekniken Diamond Precision garanterar mer ljusstyrka.
Den nya produktionstekniken för Philips Diamond Precision-kvartsglas ökar ljusflödet och ger större tålighet mot termisk chock och tryck. En skräddarsydd sammansättning av ädelgaser skyddar glödtråden ytterligare mot slitage. Det innebär mer ljusstyrka och längre livslängd på upp till 450 timmar (gäller H7; HB4: 600 timmar), vilket antagligen är det längsta någonsin från en sådan kraftfull lampa.
Eftersom ljuskäglan på Philips X-tremeVision Pro150 når upp till 70 meter längre² framför dig på vägen ökar den din förmåga att reagera på potentiella faror. Ett ökat säkerhetsavstånd innebär säkrare körning för dig och dina passagerare.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
1 Ljusstyrka jämfört med lägsta lagstadgade standard.
2 Ytterligare säkerhetsavstånd jämförde käglans längd med härledd minimilängd enligt ECE-förordningen, baserat på 1 lux. Längsta avstånd från bilen.
3 Gäller vid användning av halvljus, skiljer sig åt vid användning av dimljus