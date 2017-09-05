ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
  • Din personliga trafiksäkerhetsövervakare

Utgått

ADR810Videoinspelare för bilkörning

ADR81BLX1

3.7
| (7) Recensioner
Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
Kör i lugn och ro. Philips videoinspelare för bilkörning skyddar dig när det oväntade händer. Känn dig trygg med automatiska säkerhetsfunktioner; kollisionsavkänning, Emergency EasyCapture oh trötthetsindex.
Visa alla fördelar

med kollisionsavkänning och Emergency Easy Capture

Din personliga trafiksäkerhetsövervakare

  • Full HD 1080p

  • Automatisk kollisionsavkänning

  • Trötthetsindex och förarvarning

  • Emergency Easy Capture

Börjar spela in automatiskt när du startar fordonet

Börjar spela in automatiskt när du startar fordonet

Så fort du startar fordonet börjar videoinspelaren spela in automatiskt.

Kollisionsavkänning och automatisk inspelning vid akutfall

Kollisionsavkänning och automatisk inspelning vid akutfall

Om en krock skulle inträffa sparas inspelningen för akutfall automatiskt för att säkra bevis och förhindra att filmen spelas över.

Trötthetsindex och förarvarning

Trötthetsindex och förarvarning

Trötthetsindex visar hur förarens trötthet varierar och ger ett visuellt och ljudligt varningsmeddelande när föraren bör vila.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.7

av 5

7

Recensioner

2

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great product

Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month

Den här recensionen skrevs för ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Den här recensionen skrevs för ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

24/12/2017

Suisse

Suisse

Dashcam ADR810

Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

22/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good picture quality. Need better windscreen mount.

Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.