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Utgått
ADR81BLX1
Full HD 1080p
Automatisk kollisionsavkänning
Trötthetsindex och förarvarning
Emergency Easy Capture
Så fort du startar fordonet börjar videoinspelaren spela in automatiskt.
Om en krock skulle inträffa sparas inspelningen för akutfall automatiskt för att säkra bevis och förhindra att filmen spelas över.
Trötthetsindex visar hur förarens trötthet varierar och ger ett visuellt och ljudligt varningsmeddelande när föraren bör vila.
3.7
av 5
7
Recensioner
Simmo
05/09/2017
United Kingdom
Verifierad köpare
Great product
Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month
Den här recensionen skrevs för ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Den här recensionen skrevs för ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Hebi
24/12/2017
Suisse
Dashcam ADR810
Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Buzzer
22/03/2016
United Kingdom
Very good picture quality. Need better windscreen mount.
Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder