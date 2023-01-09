CP2008/05
Extra rakhuvud för Ladyshave
Det här rakhuvudet för Philps Ladyshave innehåller skärhuvudet och trimsaxen. Det snäpps fast på Ladyshave-enhetens stomme. Enheten fungerar mer effektivt längre om du byter ut borttappade, slitna eller skadade komponenter.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Utbytbara delar
Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.