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        Utgått

        USB-flashminne

        FM04FD180B/00

        Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

        Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i STAR-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.

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        Byt filer på ett ögonblick!

        Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

        • 4 GB

        • Star Edition 2.0

        Snabb dataöverföring med USB 2.0 med hög hastighet

        Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.

        Praktisk inbyggd skyddshylsa

        Tappa aldrig bort skyddshylsan igen! Skyddshylsan är inbyggd i produkten så den sitter alltid fast på USB-minnet. När du vill använda hylsan vänder du den bara bakåt, ansluter minnet och börjar spela.

        Enkel att öppna och användarvänlig förpackning

        Markeringarna och perforeringarna på förpackningen visar det bästa sättet att öpnna förpackningen på så att du snabbt får tillgång till USB-minnet utan krångel.

        Tekniska specifikationer

        Handböcker och dokumentation

        Lokaliserad kommersiell broschyr

        • PDF fil, 144.4 kB
        • 24 August 2026

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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