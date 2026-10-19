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        Utgått

        USB-flashminne

        FM16FD175D/00

        Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

        Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i MOTION-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.

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        Byt filer på ett ögonblick!

        Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

        • 16 GB

        • Motion-version 3.2

        • 2-pack

        Trendig färgstark design

        Välj din trendiga färg: gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt eller elektriskt blått för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.

        16 GB lagringskapacitet för stora datafiler

        Med 16 GB kan du byta och dela mycket större eller fler filer via USB-porten på din bärbara eller stationära dator.

        Aktivitetsindikatorn tänds när du kopierar filer

        En snygg LED-indikator visar att enheten är ordentligt ansluten och fungerar. Den pulserar fortare när filer kopieras till eller från minnet.

        Tekniska specifikationer

        Handböcker och dokumentation

        Lokaliserad kommersiell broschyr

        • PDF fil, 147.5 kB
        • 20 July 2026

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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