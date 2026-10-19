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        Utgått

        USB-flashminne

        FM32FD180D/00

        Liten, lätt och kan användas överallt

        Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i STAR-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.

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        Liten, lätt och kan användas överallt

        • 32 GB

        • Star Edition 2.0

        • 2-pack

        Aktivitetsindikatorn tänds när du kopierar filer

        En snygg LED-indikator visar att enheten är ordentligt ansluten och fungerar. Den pulserar fortare när filer kopieras till eller från minnet.

        Praktisk inbyggd skyddshylsa

        Tappa aldrig bort skyddshylsan igen! Skyddshylsan är inbyggd i produkten så den sitter alltid fast på USB-minnet. När du vill använda hylsan vänder du den bara bakåt, ansluter minnet och börjar spela.

        Enkel att öppna och användarvänlig förpackning

        Markeringarna och perforeringarna på förpackningen visar det bästa sättet att öpnna förpackningen på så att du snabbt får tillgång till USB-minnet utan krångel.

        Tekniska specifikationer

        Handböcker och dokumentation

        Lokaliserad kommersiell broschyr

        • PDF fil, 148.8 kB
        • 21 July 2026

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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