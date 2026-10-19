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Utgått
FM64FD175D/00
Enkelt att använda, med plug and play-funktion!
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i MOTION-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.
64 GB
Motion-version 3.2
2-pack
Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller soluppgångsorange för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.
Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.
Med 64 GB kan du byta, dela och spara mycket större eller fler filer via USB-porten på din bärbara eller stationära dator.