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Utgått
FM64FD175E/00
Enkelt att använda, med plug and play-funktion!
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i MOTION-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.
64 GB
Motion-version 3.2
3-pack
Välj din trendiga färg: gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt eller elektriskt blått för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.
Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller soluppgångsorange för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.
Markeringarna och perforeringarna på förpackningen visar det bästa sättet att öpnna förpackningen på så att du snabbt får tillgång till USB-minnet utan krångel.