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Utgått
Enkelt att använda, med plug and play-funktion!
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i MOTION-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.
64 GB
Star Edition 2.0
2-pack
Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.
Tappa aldrig bort skyddshylsan igen! Skyddshylsan är inbyggd i produkten så den sitter alltid fast på USB-minnet. När du vill använda hylsan vänder du den bara bakåt, ansluter minnet och börjar spela.
Markeringarna och perforeringarna på förpackningen visar det bästa sättet att öpnna förpackningen på så att du snabbt får tillgång till USB-minnet utan krångel.