ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Fantastiska resultat var du än befinner dig
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fantastiska resultat var du än befinner dig
  • Fantastiska resultat var du än befinner dig
  • Fantastiska resultat var du än befinner dig
  • Fantastiska resultat var du än befinner dig
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fantastiska resultat var du än befinner dig
  • Fantastiska resultat var du än befinner dig
  • Fantastiska resultat var du än befinner dig

Utgått

SalonDryHårtork

HP4940/00

4.3
| (4) Recensioner
Fantastiska resultat var du än befinner dig
Res inte bort utan den här hårtorken. SalonDry Travel är så liten att den får plats i resväskan. Den är vikbar, enkel att använda och har en föningskraft på 1 600 W. Den borde vara längst upp på allas packningslistor.
Visa alla fördelar

SalonDry Travel-hårtork

Fantastiska resultat var du än befinner dig

  • 1600 W

  • Vikbar

  • Spänning för användning världen över

  • Resefodral

1 600 W för skonsam torkning

1 600 W för skonsam torkning

Den här 1 600 W-hårtorken ger optimalt luftflöde och skonsam torkeffekt så att du alltid får ett vackert resultat.

Tre flexibla inställningar ger bättre kontroll

Tre flexibla inställningar ger bättre kontroll

Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får ett perfekt slutresultat. Tre flexibla inställningar ger dig perfekt och skräddarsydd styling.

Vikbart handtag gör den enkel att bära med sig

Vikbart handtag gör den enkel att bära med sig

Hårtorken har ett vikbart handtag. Resultatet blir en liten kompakt hårtork som är enkel att förvara i små utrymmen och som du kan ta med dig praktiskt taget överallt.

Tekniska specifikationer

Vanliga frågor

Handböcker och dokumentation

Användarhandbok

  • PDF fil, 1012.5 kB
  • 2 June 2022

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.