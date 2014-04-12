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Utgått
HP4940/00
1600 W
Vikbar
Spänning för användning världen över
Resefodral
Den här 1 600 W-hårtorken ger optimalt luftflöde och skonsam torkeffekt så att du alltid får ett vackert resultat.
Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får ett perfekt slutresultat. Tre flexibla inställningar ger dig perfekt och skräddarsydd styling.
Hårtorken har ett vikbart handtag. Resultatet blir en liten kompakt hårtork som är enkel att förvara i små utrymmen och som du kan ta med dig praktiskt taget överallt.