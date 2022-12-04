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LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Typ av lampa: HB3/HB4
Upp till 100 % mer ljusstyrka
6 000 K kallt vitt ljus
2 års garanti
Antal lampor: 2
Uppgradera bilstrålkastarna med Philips Ultinon Pro3021 LED-lampor för ett modernt, kallvitt ljus. De här suveräna lamporna har kraftfulla LED-chip med en färgtemperatur på 6 000 Kelvin och är utformade för maximal körkomfort. Upptäck hinder snabbare och kör säkrare utan att blända andra trafikanter. Få både prestanda och stil med våra Philips Ultinon Pro3021 LED-lampor.
Rätt LED-lampa är en kvalitetslampa som håller längre. Philips Ultinon Pro3021-lampor har en hållbar design med ett högpresterande kylelement som avleder värme från lampans viktiga komponenter. De har en livslängd på upp till 2 000 timmar, vilket kan vara så mycket som fyra gånger längre än de halogenlampor de ersätter***.
Optimerad LED-lampstorlek är avgörande eftersom viss optik kan vara mycket liten. Även om andra LED-uppgraderingslösningar på marknaden kan ha en extern drivenhet, erbjuder Philips Ultinon Pro3021 LED en integrerad drivenhet som gör installationen snabbare och smidigare. Den kompakta designen passar ett bredare utbud av bilmodeller och kan enkelt installeras av specialmekaniker. Gör den förändring du behöver! Följ steg-för-steg-instruktionsguiden här**** och den vägledande kompatibilitetslistan här*****.
3.0
av 5
1
Recension
Arjimiro
04/12/2022
España
Philips anställd
Verifierad köpare
Buena calidad pero sin lo más importante
[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .
Fördelar
La colocacion
Nackdelar
La luz no es muy intensa y no homologadas
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Jämfört med lägsta lagstadgade standard för halogenlampor.
Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-uppgraderingslampor överensstämmer med gällande lokala regelverk. Lamporna får inte användas på allmänna vägar
Du hittar mer information på Philips.com/AutomotiveSupport
Finns på Philips.com/LEDcompatibility-check
Besök philips.com/LED-bulbs