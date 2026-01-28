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LUM11012U3022X2
Typ av lampa: HIR2
Upp till 100 % mer ljusstyrka
6 000 K kallt vitt ljus
2 års garanti
Antal lampor: 2
Uppgradera bilstrålkastarna med Philips Ultinon Pro3022 LED-lampor för ett modernt, kallvitt ljus. De här suveräna lamporna har kraftfulla LED-chip med en färgtemperatur på 6 000 kelvin och är utformade för maximal körkomfort. Upptäck hinder snabbare och kör säkrare utan att blända andra trafikanter. Få både prestanda och stil med våra Philips Ultinon Pro3022 LED-lampor.
Rätt LED-lampa är en kvalitetslampa som håller längre. Philips Ultinon Pro3022-lampor har en hållbar design med dubbelt kylsystem: AirCool aktiv kylning kombinerat med en aluminiumkylfläns som avleder värme från lampans viktiga komponenter. De har en livslängd på upp till 2 000 timmar, vilket kan vara så mycket som fyra gånger längre än de halogenlampor de ersätter***.
Optimerad LED-lampstorlek är avgörande eftersom viss optik kan vara mycket liten. Även om andra LED-uppgraderingslösningar på marknaden kan ha en extern drivenhet, erbjuder Philips Ultinon Pro3022 LED en integrerad drivenhet som gör installationen snabbare och smidigare. Den kompakta designen passar ett bredare utbud av bilmodeller och kan enkelt installeras av specialmekaniker. Gör den förändring du behöver! Följ steg-för-steg-instruktionsguiden här****.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Jämfört med lägsta lagstadgade standard för halogenlampor.
Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-uppgraderingslampor överensstämmer med gällande lokala regelverk. Lamporna får inte användas på allmänna vägar
Du hittar mer information på Philips.com/AutomotiveSupport
Finns på Philips.com/LEDcompatibility-check
Besök philips.com/LED-bulbs