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11086U2500CX
11086U2500CX
Typ av lampa: PS24W/PSX24W
Direktmonterad LED-lampa
Kompakt design
Kallvitt ljus på 6 000 K
Antal lampor: 2
Med Philips Ultinon Access LED-lampor är installationen så snabb och enkel att det är rena rama barnleken att montera dem! Det finns inget behov av kompatibilitetskontroller eller adapterringar: Philips Ultinon Access LED-lampor har ett ultrakompakt hölje och en integrerad IEC 60061-kompatibel sockel. Deras direktmonterade design är lika kompakt som halogenlampor, vilket möjliggör enkel montering i trånga utrymmen. De får enkelt plats i fordon utrustade med lampor av PS24W- och PSX24W-typ och säkerställer bred kompatibilitet med de flesta fordonsmodeller*.
Philips Ultinon Access LED-lampor är utformade för att ge bättre kägelprestanda än halogenlampor i en kompakt, universell design. Med hjälp av de senaste innovationerna inom LED ger de samma ljusflöde som vanliga ECE-halogenlampor, men förbättrar käglans prestanda avsevärt med mindre energi. Philips Ultinon Access LED-lampor ger förare bättre sikt på vägen, vilket gör det enklare att upptäcka hinder och köra säkrare.
Den tekniskt avancerade Philips-belysningen har varit känd inom fordonsindustrin i över 100 år. Vi är medvetna om att våra produkters prestanda beror på deras kompatibilitet med kraven i dagens fordonsmiljö och vi utformar våra produkter så nära branschstandarder som möjligt. Våra Philips Ultinon Access LED-lampor efterlever EMI-standarderna för elektromagnetiska störningar. Våra lampor är precisionstillverkade för att tåla påfrestningarna i moderna fordon och stör inte driften av andra fordonskomponenter.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-uppgraderingslampor överensstämmer med gällande lokala regelverk. Lamporna får inte användas på allmänna vägar.
Jämfört med minsta lagkrav. Gäller H4, H7. Kan variera beroende på bilmodell och lamptyp.
2 års garanti. Du hittar mer information om vår garantipolicy på philips.com/auto-warranty.