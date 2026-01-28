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11258U2510C2
11258U2510C2
Typ av lampa: H1
Direktmonterad LED-lampa
Kompakt design
Kallvitt ljus på 6 000 K
Antal lampor: 2
Uppgradera strålkastarna utan att kompromissa med stilen! Philips Ultinon Classic LED-lampor projicerar ett elegant varmvitt ljus, jämförbart med andra halogenstrålkastare, vilket ger din bil ett tidlöst utseende. Färgmatcha dem med de andra framljusen samtidigt som du får den förbättrade ljusstyrka som LED-lampor har. Upplev den perfekta blandningen av klassisk stil och modern teknik.
Philips Ultinon Classic LED-lampor är utformade för att ge en överlägsen ljuskägla jämfört med halogenlampor i ett kompakt och universellt format. Med hjälp av de senaste innovationerna inom LED-teknik erbjuder de samma ljusflöde som ECE-standardhalogenlampor samtidigt som de förbättrar käglans prestanda avsevärt med lägre energiförbrukning. Philips Ultinon Classic LED-lampor ger förare bättre sikt över vägen, vilket gör det enklare att upptäcka hinder och köra säkert.
Med Philips Ultinon Classic LED-lampor är installationen så snabb och enkel att det är rena rama barnleken att montera dem! Det finns inget behov av kompatibilitetskontroller eller adapterringar: Philips Ultinon Classic LED-lampor har ett ultrakompakt hölje och en integrerad IEC 60061-kompatibel sockel. Deras direktmonterade design är lika kompakt som halogenlampor, vilket möjliggör enkel montering i trånga utrymmen. De får enkelt plats och säkerställer bred kompatibilitet med de flesta fordonsmodeller*.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Efterlever inte ECE R37-föreskrifterna. Endast för terrängkörning.
Jämfört med minsta lagkrav. Gäller H4, H7. Kan variera beroende på bilmodell och lamptyp.
2 års garanti. Besök philips.com/auto-warranty om du vill veta mer om vår garantipolicy. Philips garanti täcker endast tillverkningsfel och icke-kommersiell användning.