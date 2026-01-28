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Ultinon AccessStrålkastarlampa för bil

11336U2500C2

11336U2500

11336U2500C2

3.8
| (256) Recensioner
Uppgradera. Kör. Njut.
Uppgradera ditt fordons strålkastare med Philips Ultinon Access LED-sortiment. De här lamporna går lika snabbt och enkelt att montera som halogenlampor! Förbättra din belysning och få den senaste LED-tekniken i bilen.
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Snabb och enkel montering

Uppgradera. Kör. Njut.

  • Typ av lampa: H3

  • Direktmonterad LED-lampa

  • Kompakt design

  • Kallvitt ljus på 6 000 K

  • Antal lampor: 2

Plug-and-play-installation

Med Philips Ultinon Access LED-lampor är installationen så snabb och enkel att det är rena rama barnleken att montera dem! Det finns inget behov av kompatibilitetskontroller eller adapterringar: Philips Ultinon Access LED-lampor har ett ultrakompakt hölje och en integrerad IEC 60061-kompatibel sockel. Deras direktmonterade design är lika kompakt som halogenlampor, vilket möjliggör enkel montering i trånga utrymmen. De får enkelt plats i fordon utrustade med lampor av H3 typ och säkerställer bred kompatibilitet med de flesta fordonsmodeller*.

Bättre kägelprestanda än halogen

Philips Ultinon Access LED-lampor är utformade för att ge bättre kägelprestanda än halogenlampor i en kompakt, universell design. Med hjälp av de senaste innovationerna inom LED ger de samma ljusflöde som vanliga ECE-halogenlampor, men förbättrar käglans prestanda avsevärt med mindre energi. Philips Ultinon Access LED-lampor ger förare bättre sikt på vägen, vilket gör det enklare att upptäcka hinder och köra säkrare.

Uppfyller fordonsstandarder

Den tekniskt avancerade Philips-belysningen har varit känd inom fordonsindustrin i över 100 år. Vi är medvetna om att våra produkters prestanda beror på deras utmärkta integration med en modern och hård fordonsmiljö och vi utformar våra produkter så nära branschstandarderna som möjligt. Våra Philips Ultinon Access LED-lampor efterlever EMI-standarderna för elektromagnetiska störningar. Våra lampor är precisionstillverkade för att tåla påfrestningarna i moderna fordon och stör inte driften av andra fordonsdelar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Det är ditt eget ansvar att säkerställa att användningen av LED-uppgraderingslampor överensstämmer med gällande lagliga krav.

  2. 2 års garanti. Du hittar mer information om vår garantipolicy på philips.com/auto-warranty