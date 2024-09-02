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LUM11336U92X2/10
11336U92X2
Bemästra ljuset, trotsa mörkret
Trotsa mörkret med Philips Ultinon Pro9200, höjdpunkten inom LED-uppgraderingsbelysningsprestanda. Dra nytta av den senaste LED-tekniken med upp till 400 %* högre ljusstyrka från en av de mest kompakta glödlamporna på marknaden.
LED-HL [~H3]
Överlägsen ljusstyrka
Bred bilparkskompatibilitet
Förfinad stil och avancerad säkerhet
2-pack
Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerar kraften från LED-teknik med ett ultrakompakt hölje som passar olika slags belysningstillämpning. Den tar 30 % mindre plats än föregångaren och är utformad för enkel montering även i de smalaste strålkastarna. Den är enkel att montera och har bra funktioner utan krångel som både hängivna förare och bilbyggare gillar.
Philips Ultinon Pro9200-strålkastarlampor ger den utomordentliga sikt du vill ha när du kör. Tack vare vårt unika LED-sortiment och noggranna produktförbättringar får du en oöverträffad ljusstyrka som ligger långt över det lagliga minimikravet för halogenlampor. Se vägskyltar bättre med deras unika optimala spektrum och få en bättre sikt över vägen framför. Med våra lampor kan du navigera tryggt.
Kör säkert och exakt med Philips Ultinon Pro9200. Tack vare den exakta placeringen av LED-chippen i Philips Ultinon Pro9200-lamporna har du ljus precis där du behöver det på vägen utan att blända mötande fordon. Våra lampor har också vår innovativa Philips SafeBeam-teknik, vilket ger den mest användbara strålen och ett reflexfritt mönster. Det innebär optimal sikt under körning.
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Recensioner
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Uppfyller inte ECE, ska inte användas på allmän väg. Du ansvarar för att följa de juridiska krav som gäller i ditt land.
Philips Ultinon Pro9200 LED-sortimentet omfattas av två års garanti vid köp + tre års kostnadsfri förlängd garanti vid registrering. Besök philips.com/auto-warranty om du vill veta mer om vår garantipolicy. Philips garanti täcker endast tillverkningsfel och icke-kommersiell användning.