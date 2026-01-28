ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Otroliga prestanda från en trafikgodkänd lampa
  • Otroliga prestanda från en trafikgodkänd lampa
  • Otroliga prestanda från en trafikgodkänd lampa
  • Otroliga prestanda från en trafikgodkänd lampa
  • Otroliga prestanda från en trafikgodkänd lampa
  • Otroliga prestanda från en trafikgodkänd lampa

RacingVision GT200strålkastarlampa för bil

LUM12342RGTX2/10

3.8
| (256) Recensioner
Otroliga prestanda från en trafikgodkänd lampa
Om du är en passionerad förare ska du låta Philips RacingVision GT200-billampor ge dig en ännu bättre körupplevelse. Upp till 200 % starkare ljus som lyser över 80 meter längre innebär bättre sikt och snabbare reaktioner för en roligare körning.
Visa alla fördelar

Låt våra lampor ta din körning till nästa nivå

Otroliga prestanda från en trafikgodkänd lampa

  • Upp till 200 % starkare ljus¹

  • Typ av lampa: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • 2-pack

Märk hur sikten och körglädjen ökar

Märk hur sikten och körglädjen ökar

Philips RacingVision GT200 är lampan med högsta prestanda i vår portfölj och ger dig samma starka ljus som en rallylampa i ett format som du kan använda på allmänna vägar. Upplev knivskarp sikt med upp till 200 % starkare ljus¹. Den optimerade lampdesignen ger högre luminans för bättre sikt på vägen framför dig, vilket ger dig en säkrare och roligare körning.

Ljuskäglan når upp till 80 meter längre²

Ljuskäglan når upp till 80 meter längre²

Med en högpresterande kägla som når 80 meter² längre än lägsta lagstadgade krav gör Philips RacingVision GT200 att du ser mer av vägen framför dig. Se potentiella faror tidigare, reagera snabbare och positionera bilen bättre på vägen. Allt det här ger en säkrare och roligare körupplevelse.

Lampa med höga prestanda som är godkänd för användning på allmän väg

Lampa med höga prestanda som är godkänd för användning på allmän väg

Philips RacingVision GT200-strålkastarlampor är ECE-godkända för användning på vägen. Resultatorienterade förare får en ljusstark, kraftfull och trafikgodkänd lampa som efterlever alla relevanta regelverk.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. ¹ Ljusstyrka jämfört med lägsta lagstadgade standard.

  2. ² Ytterligare säkerhetsavstånd jämförde käglans längd med härledd minimilängd enligt ECE-förordningen, baserat på 1 lux. Längsta avstånd från bilen.