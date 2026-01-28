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LUM12972RGTX2/10
Upp till 200 % starkare ljus¹
Typ av lampa: H7
12 V, 55 W
2-pack
Philips RacingVision GT200 är lampan med högsta prestanda i vår portfölj och ger dig samma starka ljus som en rallylampa i ett format som du kan använda på allmänna vägar. Upplev knivskarp sikt med upp till 200 % starkare ljus¹. Den optimerade lampdesignen ger högre luminans för bättre sikt på vägen framför dig, vilket ger dig en säkrare och roligare körning.
Med en högpresterande kägla som når 80 meter² längre än lägsta lagstadgade krav gör Philips RacingVision GT200 att du ser mer av vägen framför dig. Se potentiella faror tidigare, reagera snabbare och positionera bilen bättre på vägen. Allt det här ger en säkrare och roligare körupplevelse.
Philips RacingVision GT200-strålkastarlampor är ECE-godkända för användning på vägen. Resultatorienterade förare får en ljusstark, kraftfull och trafikgodkänd lampa som efterlever alla relevanta regelverk.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
¹ Ljusstyrka jämfört med lägsta lagstadgade standard.
² Ytterligare säkerhetsavstånd jämförde käglans längd med härledd minimilängd enligt ECE-förordningen, baserat på 1 lux. Längsta avstånd från bilen.