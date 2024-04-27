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Hörlurar
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Hörlurar med mikrofon
Utgått
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SHL4405BK/00
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Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
För iOS och Android
Philips Headphones-appen gör att du kan utnyttja hörlurarnas potential fullt ut. Du kan få åtkomst till alla funktioner som ger dig bästa möjliga ljudupplevelse från din mobila enhet.
Lokaliserad kommersiell broschyr
Kort användarhandbok - English (US)
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Garanti
Våra produkt garanti policys
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