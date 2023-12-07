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Hörlurar
Alla serier
5000 series True wireless in-ear-hörlurar
Utgått
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TAT5505BK/00
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Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
För iOS och Android
Philips Headphones-appen gör att du kan utnyttja hörlurarnas potential fullt ut. Du kan få åtkomst till alla funktioner som ger dig bästa möjliga ljudupplevelse från din mobila enhet.
Snabbstartguide - English (US)
Lokaliserad kommersiell broschyr
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Garanti
Våra produkt garanti policys
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