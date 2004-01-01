Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    Philips support

    Kan jag byta ut batteriet i min Philips-rakapparat?

    Publicerad på 14 maj 2025

    Vi arbetar hårt för att förbättra hållbarheten på våra Philips-rakapparater, minska vår miljöpåverkan och ge dig som användare av Philips-produkter en bättre upplevelse.

    Om din Philips-rakapparat slutar fungera under garantiperioden kan du klicka här för att begära en reparation eller ett byte. Den länkade sidan hjälper dig även att avgöra om produktens garanti fortfarande gäller.

    Eftersom de flesta Philips-rakapparater är vattentäta rekommenderar vi att problem med rakapparaten endast diagnostiseras av ett auktoriserat servicecenter. Om du öppnar rakapparaten hemma kan det leda till försämrad vattentäthet, vilket kan leda till skada eller personskada.

    Tips: I felsökningsartikeln Min Philips-rakapparat fungerar inte kan du få hjälp med att åtgärda många vanliga problem som kan misstas för ett batterifel.

    Philips i9000 Series

    Om ett auktoriserat servicecenter identifierar ett batterifel kan batteriet i Philips i9000 Series bytas ut av servicecentret när som helst under rakapparatens livstid (inklusive efter att garantin har gått ut).

    Klicka här för att begära den här tjänsten. 

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HS5980/15 , HS9980/15 , HS7980/15 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , XP9403/31 , X9003/30 , XP9404/31 , X9002/30 , X9002/10 , XP9404/38 , XP9405/31 , XP9404/46 , XP9402/31 , XP9405/11 , X9001/30 , X9001/10 , X9000/30 , X9000/10 , XP9400/31 , XP9401/38 , XP9402/11 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9402/46 , XP9203/30 , XP9202/30 , XP9202/33 , XP9202/10 , XP9201/33 , S5880/50 , S5884/35 , S5884/38 , S5885/35 , S5887/13 , S5887/35 , S5887/69 , S5889/11 , S5889/50 , S5898/50 , S5898/79 , S7882/54 , S7886/35 , S7886/55 , S7886/58 , S7886/78 , S7887/35 , S7887/55 , S7887/63 , S1134/00 , X5012/00 , X5006/00 , X5004/00 , X3053/00 , X3052/00 , X3051/00 , S1141/00 , X3003/02 , X3003/00 , S1142/00 , X3001/00 , S1142/02 , S3143/00 , S3143/02 , S3144/00 , SP9885/35 , S3145/00 , S3241/12 , S3242/12 , S3243/12 , S3342/13 , S3343/13 , S3344/13 , S5466/17 , S5466/18 , SP9841/32 , S7885/55 , S7885/63 , S9975/54 , SP9882/36 , SP9861/16R1 , SP9883/35R1 , X3002/00 , S3341/13 , S3244/12 , SP9820/12R1 , SP9860/16R1 , S9711/41R1 , S9531/26R1 , SP9820/18R1 , S9711/31R1 , S6640/44R1 , S9983/55 , S5579/69 , SP9871/22 , S9982/59 , S9982/55 , S9980/74 , S9980/59 , S9980/54 , S9975/55 , S9974/55 , S9974/35 , S8697/23 , S8692/55 , S7783/63 , S5885/69 , S5583/38 , S3230/52 , S7882/55 , SP9840/31 , S7887/58 , S5898/35 , S5887/50 , S5887/10 , S5884/69 , S5885/25 , S7886/63 , S8692/35 , S5898/25 , SP9883/35 , SP9883/36 , S8697/55 , S8697/35 , S8696/35 , S7887/35R1 , SP9840/32 , S7783/35 , S9976/55 , S9975/35 , SP9872/22 , SP9872/22R1 , S9987/50 , SP9872/15 , S9987/85 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/63 , S9986/55 , S9987/68 , S9987/59 , S9986/58 , S9985/50 , S9986/59 , S9987/55 , SP9863/14 , SP9862/14 , SP9820/12 , HQ8290/21 , HQ8290/17 , HQ8260/21 , S3333/58 , S7520/50R1 , S5584/50 , S7783/55 , S7786/59 , S7788/59 , S7788/55 , S7786/55 , S7786/50 , S7783/59 , S7782/53 , S7782/50 , S5589/38 , S5589/30 , S5588/30 , S5587/30 , S5587/10 , S5586/66 , S5585/35 , S5585/30 , S5585/10 , S5584/62 , S5583/10 , S5579/50 , S5588/38 , S3133/57 , S3134/57 , S1231/41 , S3232/52 , S3233/52 , S3333/54 , S1232/41 , S3231/52 , S1333/41 , S1332/41 , S3134/51 , S3133/51 , S5013/28 , S5270/06 , S7930/16 , S6650/48 , S6610/11 , S7970/26 , SP9821/12 , SP9861/16 , SP9861/13 , SP9860/13 , SP9860/16 , SP9820/18 , S3130/41 , S7311/12 , S7921/51 , SW6700/14 , SW9700/67 , SW5710/47 , SW7700/67 , S7311/66 , S5073/62 , S5572/06 , S5630/45 , S5572/40 , S5550/10 , S5630/12 , S5530/06 , S5550/06 , S1520/41 , S3110/41 , S5070/65 , S7780/64 , S3510/06 , S3520/06 , S1510/04 , S1320/04 , S1110/04 , S3120/06 , S3110/06 , AT899/06 , S1310/04 , S5013/26 , S5150/63 , S5140/26 , S5150/26 , S5310/06 , S5400/26 , S5310/26 , S5520/45 , S7370/12 , S7530/50 , S7520/41 , S7510/41 , S5130/06 , S5320/06 , S5510/45 , S5620/12 , S7710/26 , S5050/06 , S7310/12 , PT723/80 , AT751/16 , AT891/16 , PT723/81 , RQ1253/17 , PT923/19 , PT927/22 , PT727/17 , PT723/17 , PT737/17 , PT731/17 , PT727/80 , PT919/16 , HQ6927/16 , RQ1185/22 , RQ1275/17 , RQ1285/17 , RQ1295/23 , RQ1195/22 , AT892/22 , HQ851/16 , HQ852/16 , PT720/41 , PT735/41 , AT890/26 , PT730/41 , PT725/41 , AT880/44 , AT890/20 , AT750/20 , RQ1250/80 , AT750/41 , AT890/41 , AT893/41 , AT893/20 , AT750/16 , AT940/20 , AT753/20 , AT752/20 , AT750/26 , HQ6920/16 , AT890/16 , PT730/15 , AT750/17 , AT751/14 , AT754/16 , AT890/17 , AT891/14 , PT925/80 , PT925/20 , PT925/19 , PT925/18 , PT920/23 , PT920/22 , PT920/21 , PT920/20 , PT920/19 , PT920/18 , PT876/18 , PT875/18 , PT870/41 , PT870/22 , PT870/20 , PT870/17 , PT870/16 , PT870/15 , PT870/14 , PT860/41 , PT860/20 , PT860/17 , PT860/15 , PT860/14 , PT736/19 , PT736/18 , PT735/20 , PT735/17 , PT735/16 , PT735/15 , PT735/14 , PT730/20 , PT730/17 , PT730/14 , PT725/20 , PT725/17 , PT725/15 , PT725/14 , PT720/20 , PT720/17 , PT720/16 , PT720/15 , PT720/14 , PT730/16 , PT860/16 , PT875/19 , PT725/16 , PT876/19 , RQ1261/17 , RQ1261/16 , HQ8240/17 , RQ1280/21 , RQ1160/21 , RQ1280/16 , RQ1180/16 , RQ1250/21 , RQ1260/16 , RQ1250/16 , RQ1260/03 , 1150X/40 , RQ1150/17 , RQ1160/16 , RQ1250/22 , RQ1160/17 , RQ1160/22 , RQ1180/17 , RQ1250/17 , RQ1280/22 , RQ1180/22 , RQ1260/22 , RQ1290/23 , 1250X/42 , 1250X/45 , 1260X/40 , 1260X/45 , 1280X/40 , 1280X/42 , 1280X/45 , 1290X/40 , 1250X/40 , 1180X/40 , 1160X/42 , 1160X/40 , 1150X/45 , RQ1150/16 , RQ1260/17 , RQ1280/17 , RQ1260/21 , HQ6922/16 , HQ916/15 , HQ7330/19 , RQ1053/18 , HQ7363/17 , HQ8253/18 , HQ914/15 , HS8460/25 , HS8420/23 , HS8440/23 , HQ7310/17 , HQ6950/16 , 1059X/20 , HS8460/75 , HS8460/41 , HS8460/24 , HS8440/75 , HS8440/40 , HS8440/22 , HS8420/40 , HS8420/29 , HS8420/22 , HQ7310/16 , RQ1050/29 , RQ1052/15 , RQ1062/17 , RQ1052/17 , RQ1062/19 , RQ1052/18 , RQ1062/20 , RQ1062/15 , RQ1087/21 , HQ6925/16 , HQ6970/33 , HQ6970/16 , 7315XL/17 , HQ8261/17 , 7345XL/17 , 7325XL/17 , HQ8241/17 , HQ8261/21 , HQ6990/33 , HQ8260/18 , HQ7360/17 , HQ6921/16 , HQ6990/16 , HQ7390/17 , HQ7320/17 , HQ7340/16 , HQ7340/17 , HQ7360/16 , HQ7350/16 , HQ7350/17 , HQ7380/17 , HQ7380/16 , HQ8240/20 , HQ8290/24 , HQ8290/23 , HQ8290/22 , HQ8290/18 , HQ8270/22 , HQ8270/21 , HQ8270/18 , HQ8270/17 , HQ8260/17 , HQ8255/19 , HQ8255/18 , HQ8255/17 , HQ8250/18 , HQ8250/17 , HQ8240/18 , 8260XL/40 , 8251XL/18 , 7810XL/18 , HQ8155/16 , RQ1060/15 , 1050X/22 , RQ1060/22 , RQ1060/20 , RQ1095/22 , RQ1076/21 , RQ1075/22 , RQ1050/17 , HS8015/33 , HS8020/18 , HS8015/18 , 1060X/20 , RQ1050/16 , RQ1050/18 , RQ1090/03 , RQ1075/23 , RQ1075/21 , RQ1090/20 , RQ1085/22 , HS8020/17 , RQ1050/15 , HQ853/16 , HS8015/17 , HS8040/17 , HS8060/24 , RQ1060/19 , RQ1090/19 , RQ1095/21 , RQ1085/21 , RQ1061/18 , RQ1051/18 , HS8060/25 , HS8040/18 , HQ6095/22 , HQ9199/22 , HQ6095/16 , HQ6070/16 , HQ6075/16 , HQ6090/16 , HQ6073/16 , HQ9170/21 , HQ8170/16 , HQ6725/16 , HQ9190/22 , HQ9160/16 , HQ9190/21 , HQ9170/16 , HQ9070/16 , HQ9080/16 , HQ9090/22 , HQ9140/16 , HQ7320/16 , RQ1290/21 , HQ9090/24 , HQ7782/16 , HQ8160/16 , HQ8150/16 , HQ6710/16 , HQ7742/16 , HQ8170/21 , HQ8140/16 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

    Vanliga frågor

    Andra användbara länkar

    Behöver du hjälp med produkten?

    Letar du efter något annat?

    Upptäck alla alternativ för Philips support

    Supporthemsida
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alla rättigheter förbehålles.

    Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.