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Philips support

Jag hittar inte USB-adaptern/-laddaren till min Philips-produkt

Se informationen nedan om du inte kan hitta USB-adaptern/-laddaren till din Philips-enhet. 

Den här informationen avser HQ87-adaptern för anslutning av en USB-A-laddningskabel till ett eluttag. Den är relevant för Philips raknings-, trimnings- och skönhetsprodukter som levereras med en USB-laddningskabel (t.ex. rakapparat, OneBlade, ladyshaver och allt-i-ett-trimmer).

Tillgängligheten varierar från plats till plats, så välj rätt avsnitt för ditt land.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HS5980/15 , HS7980/15 , MG7921/15 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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