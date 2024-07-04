Jag hittar inte USB-adaptern/-laddaren till min Philips-produkt
Se informationen nedan om du inte kan hitta USB-adaptern/-laddaren till din Philips-enhet.
Den här informationen avser HQ87-adaptern för anslutning av en USB-A-laddningskabel till ett eluttag. Den är relevant för Philips raknings-, trimnings- och skönhetsprodukter som levereras med en USB-laddningskabel (t.ex. rakapparat, OneBlade, ladyshaver och allt-i-ett-trimmer).
Tillgängligheten varierar från plats till plats, så välj rätt avsnitt för ditt land.
Om du bor i USA, klicka här för att beställa en adapter. Observera att du måste ange hela modellnumret (inklusive siffrorna efter snedstrecket). De står på förpackningen eller på kvittot/fakturan för produkten.
Om du bor i Kanada, kontakta oss via telefon för att beställa en adapter. Ange att du behöver en HQ87 USB-adapter till produkten.
Om du bor i Europa, Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika (förutom USA och Kanada) eller Oceanien klickar du här och söker på ”HQ87” eller ”USB-väggadapter” i sökfältet högst upp på sidan. Observera att sökfältet högst upp på den här sidan är optimerat för att hitta information om produktsupport. Därför är det viktigt att klicka på länken och använda sökfunktionen på den nya sidan, inte den här.
Tänk också på att adaptern kan ha olika produktnamn och modellnummer på olika versioner av Philips webbplats (t.ex. ”EU-nätadapter” eller ”CP1607/01”). Kontrollera produktbeskrivningen och om ”HQ87” nämns är det rätt adapter för produkten.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:HS5980/15 , HS7980/15 , MG7921/15 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›