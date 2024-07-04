Jag hittar inte USB-adaptern/-laddaren till min Philips-produkt

Om du bor i Europa, Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika (förutom USA och Kanada) eller Oceanien klickar du här och söker på ”HQ87” eller ”USB-väggadapter” i sökfältet högst upp på sidan. Observera att sökfältet högst upp på den här sidan är optimerat för att hitta information om produktsupport. Därför är det viktigt att klicka på länken och använda sökfunktionen på den nya sidan, inte den här.



Tänk också på att adaptern kan ha olika produktnamn och modellnummer på olika versioner av Philips webbplats (t.ex. ”EU-nätadapter” eller ”CP1607/01”). Kontrollera produktbeskrivningen och om ”HQ87” nämns är det rätt adapter för produkten.