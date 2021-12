Hittills har det inte funnits någon detaljerad forskning som direkt länkar hårfärg eller kemikalier som används vid permanent till fosterskador under graviditeten. De kemikalier som används i hårfärg och permanent har dock bevisats leda till cancer och genetiska störningar i studier på djur när de använts i höga doser (50 gånger högre än den mängd som används i salongsbehandlingar).

Att använda onödiga kemikalier under graviditeten – särskilt i hårbotten som absorberar kemikalierna in i blodomloppet – bör undvikas när så är möjligt, men att göra slingor eller permanenta håret har aldrig bevisats orsaka skador och många kvinnor väljer att fortsätta med sina hårbehandlingar under graviditeten. Vad vi anser? Gör det som är bäst för dig.