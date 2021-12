Hur är det med grönt te?

Det pågår en debatt om hur säkert grönt te är för gravida kvinnor. Det innehåller koffein så intaget bör begränsas, men det finns även bevis som antyder att det kan minska upptaget av folsyra. Folsyra är mycket viktigt under graviditeten, särskilt under den första trimestern, så en del kvinnor väljer att undvika grönt te helt under graviditeten.