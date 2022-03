2.1 För att göra en beställning måste du vara minst 18 år, kunna nås på ett telefonnummer och ha en giltig e-postadress.



2.2 Du kan göra en beställning genom att:

2.2.1 fylla i beställningsformuläret på webbplatsen efter att ha loggat in eller skapat ditt personliga konto och klickat på rätt sändningsknapp, eller

2.2.2 ringa Philips DA på 0200 15 91 92 mellan 08:00 och 16:00 måndag till fredag. Philips DA accepterar inga beställningar som gjorts på andra sätt än de som anges ovan.



2.3 När du gör din beställning utfärdar Philips DA ett webbordernummer via webbplatsen, om du inte gjort beställningen via telefon, då Philips DA utfärdar ditt webbordernummer när du ringer oss. Lägg märke till att ett sådant webbordernummer bara används i referenssyfte och inte utgör något ordererkännande.



2.4 Genom att göra en beställning anger du att du vill köpa de produkter du valt enligt dessa villkor. Philips DA kan välja att avvisa din beställning helt eller minska antalet produkter vi levererar. Däremot är beställningar från dig bindande och kan inte ångras i efterhand.



2.5 Om Philips DA accepterar dina beställningar får du ett meddelande om det i form av en orderbekräftelse. Philips DA skickar orderbekräftelsen via e-post. Den gäller från det datum som den skickas till dig. Om Philips DA inte kan acceptera din beställning, försöker Philips DA kontakta dig via e-post, telefon eller brev.



2.6 Lägg märke till att färger, utseende och produkter som visas på skärmen kan skilja sig från de faktiska produkter som erbjuds på webbplatsen.



