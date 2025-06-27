Philips trimrar har gjutna eller tryckta ikoner på handtaget som visar om de kan rengöras eller sköljas med vatten. Dessa ikoner kanske inte syns omedelbart, så kontrollera alltid i ett väl upplyst område. Dokumenten som medföljer produkten anger också om den kan rengöras med vatten eller inte.

Om produkten har en ikon med en överkryssad kran ska den inte sköljas eller rengöras med vatten för att undvika att enheten skadas.

sköljas eller rengöras med vatten för att undvika att enheten skadas. Om produkten har en ikon med en kran eller dusch kan den sköljas eller rengöras med vatten.

Obs! För vissa produkter kan de löstagbara kammarna och klippenheterna vara tvättbara medan handtaget inte är det. Mer information finns i dokumentationen som medföljer produkten.