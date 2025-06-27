Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    Philips support

    Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?

    Publicerad på 27 juni 2025

    Philips trimrar har gjutna eller tryckta ikoner på handtaget som visar om de kan rengöras eller sköljas med vatten. Dessa ikoner kanske inte syns omedelbart, så kontrollera alltid i ett väl upplyst område. Dokumenten som medföljer produkten anger också om den kan rengöras med vatten eller inte.

    • Om produkten har en ikon med en överkryssad kran ska den inte sköljas eller rengöras med vatten för att undvika att enheten skadas. 
    • Om produkten har en ikon med en kran eller dusch kan den sköljas eller rengöras med vatten.

    Obs! För vissa produkter kan de löstagbara kammarna och klippenheterna vara tvättbara medan handtaget inte är det. Mer information finns i dokumentationen som medföljer produkten.

    En ikon med en överkryssad kran, en ikon med en kran och en ikon med en dusch.

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: MG9531/15 , MG5941/15 , MG5951/15 , MG5952/30 , MG5931/15 , MG7921/15 , MG7931/15 , MG7951/15 , MG7961/15 , MG7962/30 , MG3935/15 , MG3920/15 , MG3915/15 , BT3617/15 , BT3620/15 , BT3660/15 , MG3946/15 , MG3945/15 , MG3940/15 , MG3930/15 , BT5780/15 , BT5785/30 , BT7670/15 , BT5775/15 , BT7665/15 , NT2650/16 , BT3238/15 , MG9530/15 , MG7950/15 , HC3505/15 , NT1650/16 , BT3233/15 , MG3721/14 , MG3710/15 , MG7920/15 , MG5940/15 , MG5950/15 , MG9555/15 , MG9553/15 , MG9550/15 , MG9540/15 , MG7940/75 , MG7940/15 , MG7930/15 , MG5920/15 , BG3007/01 , BG5021/15 , BG5021/16 , BG3017/01 , BG3027/03 , BG3027/05 , BT3239/15 , BT3234/15 , BT5515/70 , BT5515/75 , MG5930/15 , BT5515/20 , MG5730/35 , MG3720/35 , HC9420/15 , BT5522/15 , MG5720/13 , BT5522/13 , HC3525/15 , MG7736/13 , BT3222/13 , MG9710/93 , BT3222/14 , MG1100/16 , MG7736/15 , MG3730/15 , BT9810/15 , MG3740/15 , MG9710/90 , QC5115/16 , QC5115/13 , NT5650/16 , NT1650/15 , BT9810/13 , HC7650/15 , HC5612/15 , MG5740/15 , HC5630/15 , HC5650/15 , MG7735/15 , HC5632/15 , NT3650/16 , BT5503/85 , HC5630/13 , HC5610/15 , HC5632/13 , BT5502/15 , BT5515/13 , BT5502/13 , BT5515/15 , BT7520/15 , BT7500/15 , BT7501/85 , BT7501/15 , BT7510/15 , BG7025/13 , BG7025/15 , MG7785/20 , HC3535/15 , HC3520/15 , HC3510/15 , MG7745/15 , BT1216/10 , BT3206/14 , BT3226/14 , BG3010/15 , BT3236/14 , MG3720/33 , MG3710/33 , MG5730/33 , HC3509/15 , HC3530/15 , BG5020/13 , HC3510/13 , BT3216/14 , BT3202/14 , BT3206/13 , BT3212/14 , BG3010/13 , BG5020/15 , BG3015/15 , MG5720/15 , MG7770/15 , MG7720/15 , BT7204/80 , BT5190/85 , HC5450/90 , BT1209/15 , MG7710/15 , MG3720/15 , MG3730/13 , MG7715/15 , MG5730/15 , MG7720/13 , BT9297/15 , BT5202/80 , BT7201/15 , BT7220/15 , BT7210/15 , TT2040/32 , BT5205/16 , BT5200/16 , HC5440/85 , BT405/15 , HC3410/85 , HC7450/16 , HC9450/20 , BG1024/16 , NT5175/16 , NT3160/10 , HC9490/15 , HC7460/15 , HC9450/15 , NT1150/10 , HC9450/13 , BG105/10 , QG3378/15 , QG3334/15 , QT4013/16 , BT5270/32 , BT7085/32 , HC3400/15 , QT4000/15 , QT4015/16 , QT4005/15 , QT4019/40 , QT4019/15 , QT4022/15 , QT4022/32 , QT4022/41 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

    Vanliga frågor

    Andra användbara länkar

    Behöver du hjälp med produkten?

    Kontakta Philips

    Vi hjälper dig gärna

    Kontakta Philips

    Vi hjälper dig gärna

    Letar du efter något annat?

    Upptäck alla alternativ för Philips support

    Supporthemsida
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

    Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.