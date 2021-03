1) Öppna MENU (Meny) och välj MAINTENANCE SETTING (Underhållsinställning) följt av DESCALING CYCLE (Avkalkningscykel).

2) Tryck på OK för att starta avkalkningscykeln.

3) Ta bort vattentanken. Häll hela flaskan med Saeco avkalkningslösning i vattentanken.

4) Fyll på vattentanken med rent kranvatten till MAX-linjen. (Tänk på att fylla ända till MAX-linjen, eftersom det annars krävs ytterligare sköljning.) Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.

5) Bekräfta genom att trycka på OK.

6) Öppna serviceluckan och töm droppbrickan och sumplådan. Sätt tillbaka dem.

7) Bekräfta genom att trycka på OK.

8) Fyll halva kannan med rent vatten och sätt in den i maskinen.

9) Sätt mjölkkannans rör i bryggläge. Bekräfta genom att trycka på OK.

10) Ställ en skål under mjölkkannans rör och urtappningsröret. Bekräfta genom att trycka på OK.

11) Maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. Detta tar ungefär 20 minuter.

12) När meddelandet RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER (Skölj vattentanken och fyll med rent vatten) visas har blandningen med avkalkningslösning och vatten tagit slut.

13) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten upp till MAX-nivån. Bekräfta genom att trycka på OK.

14) Töm den inre droppbrickan och sätt tillbaka den. Bekräfta genom att trycka på OK.

15) Töm mjölkkannan, fyll upp den till hälften med rent vatten och sätt in den i maskinen. 16) Sätt mjölkkannans rör i bryggläge. Bekräfta genom att trycka på OK.

16) Töm skålen och sätt tillbaka den. Bekräfta genom att trycka på OK.

17) Sköljningscykeln startas.

18) När den mängd vatten som behövs för sköljningscykeln helt har tappats ut är maskinen klar. Viktig anmärkning: Om maskinen en andra eller tredje gång visar meddelandet RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER (Skölj vattentanken och fyll med rent vatten) så har du inte fyllt vattentanken till MAX-nivån. Fyll på vattentanken till MAX-nivån och genomför ytterligare en sköljning.

19) Töm den inre droppbrickan och sätt tillbaka den.

20) Töm och rengör mjölkkannan.

21) Diska bryggruppen med vatten efteråt.

22) Maskinen är nu klar att användas.