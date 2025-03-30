    Kan jag använda min elektriska dubbla bröstpump som en enkelpump?

    Publicerad på 30 mars 2025

    Ja. Du kan använda Philips Avent elektrisk dubbel bröstpump eller elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning som en enkelpump.

    Det kan du göra genom att bara ansluta en slang till motorn eller koppla bort en slang från en uppsamlingskopp som inte används.

    Pumpens sugkraft förblir stabil även om du inte använder den andra slangen.

    Du kan även ta bort den bortkopplade slangen från motorn, eller om du använder en elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning kan du klämma fast den på slangkopplingen för att hålla den ur vägen och minska ljudet från motorenheten.

      Vanliga frågor

      Andra användbara länkar

      Behöver du hjälp med produkten?

      Kontakta Philips

      Vi hjälper dig gärna

      Kontakta Philips

      Vi hjälper dig gärna

      Letar du efter något annat?

      Upptäck alla alternativ för Philips support

      Supporthemsida
