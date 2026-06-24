Philips support Hur rengör jag filtret på min PowerPro Aqua?

Du kan rengöra filtret på din Philips PowerPro Aqua-dammsugare på följande sätt:

Ta bort filtret Tvätta det försiktigt med rent vatten Vrid ur överskottsvattnet Låt filtret torka i 24 timmar Sätt tillbaka filtret i dammsugaren

Titta på videon nedan för att se hur du gör detta: