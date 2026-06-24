Hur rengör jag filtret på min PowerPro Aqua?

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Du kan rengöra filtret på din Philips PowerPro Aqua-dammsugare på följande sätt:
Titta på videon nedan för att se hur du gör detta:
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6404/01 .
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