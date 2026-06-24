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Philips support

Hur rengör jag filtret på min PowerPro Aqua?

Du kan rengöra filtret på din Philips PowerPro Aqua-dammsugare på följande sätt:

  1. Ta bort filtret
  2. Tvätta det försiktigt med rent vatten
  3. Vrid ur överskottsvattnet
  4. Låt filtret torka i 24 timmar
  5. Sätt tillbaka filtret i dammsugaren

Titta på videon nedan för att se hur du gör detta:

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6404/01 .

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