Philips support Hur ställer jag in min Philips PowerPro Aqua?

Du kan ställa in din Philips PowerPro Aqua genom att göra följande:

Ta bort skruvstiftet För in röret i huvudenheten Sätt tillbaka skruvstiftet (och dra åt med en skruvmejsel eller ett mynt) Sätt i nätsladden Anslut den till elnätet Ladda dammsugaren i fem timmar

Titta på videon nedan för att se hur du gör detta: