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Philips support

Hur använder jag OneBlade på min kropp?

Du kan använda Philips OneBlade för att trimma, raka och styla kroppshår, inklusive i intimområden. Du kan använda ditt vanliga OneBlade-rakblad med valfria tillbehör för att raka större områden av kroppen, som ben, armar eller bål. Använd tillbehören nedan för att trimma och raka känsliga områden som ljumsken eller armhålorna.

Tips! Du kan köpa ett OneBlade-kroppskit i vår onlinebutik. Kroppssatsen är kompatibel med alla OneBlade-modeller, inklusive OneBlade Pro och OneBlade Norelco.

Obs! Philips OneBlade är utformat för att trimma och raka hår i ansiktet och på kroppen. Den är inte avsedd för att trimma eller raka håret på huvudet (skalpen). Se Philips utbud av hårklippare och multitrimmare för att hitta en produkt som är lämplig för håret på huvudet.
 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP1924/20 , QP1424/65 , QP2834/23 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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