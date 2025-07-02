Hur använder jag OneBlade på min kropp?

Du kan använda Philips OneBlade för att trimma, raka och styla kroppshår, inklusive i intimområden. Du kan använda ditt vanliga OneBlade-rakblad med valfria tillbehör för att raka större områden av kroppen, som ben, armar eller bål. Använd tillbehören nedan för att trimma och raka känsliga områden som ljumsken eller armhålorna.
Tips! Du kan köpa ett OneBlade-kroppskit i vår onlinebutik. Kroppssatsen är kompatibel med alla OneBlade-modeller, inklusive OneBlade Pro och OneBlade Norelco.
Obs! Philips OneBlade är utformat för att trimma och raka hår i ansiktet och på kroppen. Den är inte avsedd för att trimma eller raka håret på huvudet (skalpen). Se Philips utbud av hårklippare och multitrimmare för att hitta en produkt som är lämplig för håret på huvudet.
Philips OneBlade Intimate-blad ger en nära rakning samtidigt som de minskar risken för skärsår.
Rakningsråd för män: När du rakar pungen är det viktigt att använda den lediga handens fingrar för att sträcka ut huden och hålla den så spänd som möjligt. Det ger en slät yta så att rakbladet kan glida över huden, vilket ger bättre rakningsresultat och minskad risk för skärsår. Raka pungen en bit i taget och var noga med att hålla huden spänd och så slät som möjligt.
Rakningsråd för kvinnor: Sträck ut de yttre blygdläpparna när du rakar dem, så att bladet inte kommer i kontakt med de inre blygdläpparna. Använd din fria hand för att skydda de inre blygdläpparna.
Följ stegen nedan för att raka med det hudskyddande tillbehöret:
1. Fäst Intimate-bladet på handtaget till OneBlade. 2. Tryck på strömknappen för att slå på enheten. 3. Dra i en liten hudyta med två fingrar för att sträcka ut huden och få hårstråna att stå upprätt. Placera endast bladet på helt utsträckt hud. Se tipsen ovan för mer information. 4. Se till att bladet har fullständig kontakt med huden och inte hålls i en vinkel. 5. Flytta apparaten långsamt med lätt tryck. Se till att huden förblir utsträckt under rakningen.
När du har rakat klart stänger du av enheten och rengör den noggrant.
Se Hur rengör jag min OneBlade? i vanliga frågor och svar för mer ingående anvisningar.
Se till att rengöra kroppshåret innan du trimmar och rakar känsliga områden. Skyddet för känslig hud ger en nära rakning samtidigt som det minskar risken för skärsår.
Så här använder du skyddet för känslig hud:
1. Fäst skyddet för känslig hud på apparatens blad och tryck försiktigt tills det klickar på plats.
2. För OneBlade med jämna, stadiga rörelser. Dra rakapparaten fram och tillbaka så att du får med hår som växer i olika riktningar. Sträck vid behov ut huden med den fria handen för att raka områden med hudveck, som pungen.
3. Ta bort tillbehöret från apparaten när du rakat klart. Skölj av och rengör både tillbehöret och OneBlade med ljummet vatten.
Kroppskammen trimmar kroppshåret till en längd av 5 mm. Av hygienskäl bör du inte använda samma kam i ansiktet som på andra kroppsdelar.
Så här använder du kroppskammen:
1. Fäst kroppskammen på apparatens blad och tryck försiktigt tills den klickar på plats. 2. Raka med kroppskam. Raka mot hårets växtriktning för att få bästa möjliga resultat. 3. Ta bort tillbehöret från apparaten när du rakat klart. Skölj av och rengör både tillbehöret och OneBlade med ljummet vatten.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:QP1924/20 , QP1424/65 , QP2834/23 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›