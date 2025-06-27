Nej, de flesta Philips-trimrar kan inte användas när de är anslutna till ett eluttag (med sladd). Eftersom många av Philips trimningsprodukter kan användas i badet eller duschen slås de av säkerhetsskäl inte på när de är anslutna till ett eluttag.

Vissa Philips-produkter (inklusive vissa modeller av hårklippare) är utformade för att endast användas i torra förhållanden, och de kan användas både med och utan sladd. Om du redan har produkten hemma kan du läsa användarhandboken för att ta reda på om den kan användas med sladd eller helt enkelt ansluta den till ett eluttag och försöka slå på den (endast i torra förhållanden). Om den slås på när sladden inte är ansluten, men inte när sladden är ansluten, är detta en avsedd funktion.

Om du funderar på att köpa en Philips-trimmer och vill veta om den kan användas när den är ansluten till ett eluttag hittar du information om detta på förpackningen eller på produktsidan.