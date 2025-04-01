Din Philips Avent elektrisk bröstpump är utformad för att användas med en mängd olika bh:ar för enklare och bekvämare pumpning. Se följande användningsråd för din specifika modell.
Vilka bh:ar fungerar med min Philips Avent elektrisk bröstpump?
Publicerad på 1 april 2025
Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning
- Trattarna och kopparna får plats i de flesta vanliga bh:ar och amnings-bh:ar.
- Om det känns obekvämt när du pumpar kan du prova att byta till en bh i stretch (men inte för stretchig för att undvika att kopparna glider vid pumpning).
- Vi rekommenderar inte att du bär en bygel-bh.
Philips Avent enkel/dubbel elektrisk bröstpump
- Fungerar bra med de flesta vanliga amnings-bh:ar.
- Fungerar bra med de flesta pumpnings-bh:ar med större skåror för pumptratten (pumpenheten kan inte fästas genom bh:n).
- Vi rekommenderar inte att du använder en pumpnings-bh med runda hål i stället för skåror.