    Vilka bh:ar fungerar med min Philips Avent elektrisk bröstpump?

    Publicerad på 1 april 2025

    Din Philips Avent elektrisk bröstpump är utformad för att användas med en mängd olika bh:ar för enklare och bekvämare pumpning. Se följande användningsråd för din specifika modell.

    Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning

    • Trattarna och kopparna får plats i de flesta vanliga bh:ar och amnings-bh:ar.
    • Om det känns obekvämt när du pumpar kan du prova att byta till en bh i stretch (men inte för stretchig för att undvika att kopparna glider vid pumpning).
    • Vi rekommenderar inte att du bär en bygel-bh.

    Philips Avent enkel/dubbel elektrisk bröstpump

    • Fungerar bra med de flesta vanliga amnings-bh:ar.
    • Fungerar bra med de flesta pumpnings-bh:ar med större skåror för pumptratten (pumpenheten kan inte fästas genom bh:n).
    • Vi rekommenderar inte att du använder en pumpnings-bh med runda hål i stället för skåror.

