Om du är nyfiken på hur säkert det är att använda ett skärblad på kroppen kan du läsa informationen nedan.



Alla Philips-produkter som har ett skärblad är hudvänliga. Philips är inte en dermatologisk myndighet och kan inte ge hud-, hår- eller nagelrådgivning i enskilda fall.



Innan du använder en Philips-produkt med skärblad är det bra att visuellt kontrollera apparaten för att säkerställa att skärbladet fortfarande är intakt. För att minimera slitaget på skärbladet ska du förvara produkten på ett säkert sätt och skydda skärbladet från yttre tryck eller stötar genom att sätta på ett hölje eller en kam. Byt ut skärbladet omedelbart när det är skadat. Du kan beställa via vår webbutik eller via din lokala kundtjänst.



Du kan använda skärbladet till att trimma och raka kroppshår nedanför halsen, till exempel armhålorna, armarna, benen, bikinilinjen och pubesområdet (med en trimkam). När du använder rakhuvudet eller trimmern i intimområdet (den yttre blygdläppens ut- och insida) ska du sätta fast trimkammen på rakhuvudet. Vi rekommenderar inte att du använder den i ansiktet eller på huvudet eftersom du inte kommer att få önskat resultat, och det kan även skada huden.



Vissa produkter levereras med tillbehör som kan användas på känsliga områden, som i pubesregionen. Du hittar mer information om hur du använder de här tillbehören i användarhandboken eller kan du kontakta oss.



Om du fortfarande är osäker på hur du använder Philips-enheter med skärblad kan du rådfråga en läkare eller sjukvårdspersonal som kan undersöka om din hud är lämplig för den här typen av hårborttagningsenhet.

