Det är viktigt att Philips-trimmern rengörs efter varje användning för att den ska fungera optimalt. Använd inte frätande rengöringsmedel, skursvampar eller trasor, bensin, aceton osv. för att rengöra trimmern.
Se anvisningarna nedan hur du rengör din Philips-trimmer.
Tips! När du förvarar Philips-trimmern efter rengöring ska du förvara den med en kam eller skyddskåpa fastsatt för att skydda rakbladen från oavsiktliga skador.
Tvättbara trimrar
Tvättbara trimrar har en vattenkran tryckt på handtagets baksida eller i användarhandboken.
Tvättbara trimrar med en vattenkran kan rengöras med vatten, men det betyder inte att du kan använda den för att klippa eller trimma håret i duschen eller badet.
Rengör dessa enheter genom att ta bort tillbehören och klippenheten och sedan rengöra området under med vatten. Använd inte tvålvatten eller rengöringsmedel eftersom detta kan ta bort skyddsfettet på klippenheten och påverka dess funktion. Tvätta och torka tillbehören separat innan du sätter tillbaka dem på trimmern. Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
Duschsäkra trimrar
Duschsäkra trimrar har en dusch-/badsymbol och kan rengöras med vatten och användas när du duschar eller badar. Av säkerhetsskäl kan dessa vattentäta trimrar endast användas utan sladd och slås inte på om de är anslutna till en strömkälla.
Före rengöring ska du se till att enheten är avstängd och att apparaten är bortkopplad från vägguttaget. Rengör de här enheterna genom att ta bort eventuell kam samt klippenheten från enheten. Rengör kammen och klippenheten under rinnande varmt vatten. Skaka av överflödigt vatten och låt delarna lufttorka helt. Torka aldrig av klippenheten med en handduk eller pappersnäsduk eftersom det kan orsaka skador.
Använd inte tvålvatten eller rengöringsmedel eftersom detta kan ta bort skyddsfettet på klippenheten och påverka dess funktion.
Mer ingående anvisningar för din modell finns i användarhandboken.
Ej tvättbara trimrar
Dessa trimrar har en överkryssad kransymbol i användarhandboken eller tryckt på handtagets baksida. Dessa apparater kan inte tvättas med vatten. Före rengöring ska du se till att enheten är avstängd och att apparaten är bortkopplad från vägguttaget. Ta bort trimkammen och klippenheten från apparaten. Rengör klippenheten och apparatens insida med den medföljande rengöringsborsten eller en bomullspinne.
Mer ingående anvisningar för din modell finns i användarhandboken.