Det är viktigt att Philips-trimmern rengörs efter varje användning för att den ska fungera optimalt. Använd inte frätande rengöringsmedel, skursvampar eller trasor, bensin, aceton osv. för att rengöra trimmern.



Se anvisningarna nedan hur du rengör din Philips-trimmer.

Tips! När du förvarar Philips-trimmern efter rengöring ska du förvara den med en kam eller skyddskåpa fastsatt för att skydda rakbladen från oavsiktliga skador.



