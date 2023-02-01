Philips support Hur avkalkar jag mitt Philips-ångstrykjärn?

För att hitta din Philips-ångstrykjärnsmodell och följa korrekt avkalkningsprocedur nedan (inte för ånggeneratorer) kan du läsa i användarhandboken eller se modellnumret (t.ex. DST8050/26, GC4909/60) under stryksulan, som på följande bild.

Varför behövs avkalkning? Med tiden kan det bildas kalkavlagringar i apparaten. Ju hårdare vattnet i ditt område är, desto snabbare ansamlas och hårdnar kalkpartiklarna. Om du avkalkar Philips-ångstrykjärnet varje till varannan månad kan du förhindra bruna fläckar, brunt vatten och läckage. Regelbunden rengöring håller ångutsläppet i toppskick och förlänger apparatens livslängd. Självrengöringsfunktion Nedanstående information gäller alla Philips ångstrykjärn. Fyll vattenbehållaren och slå på strykjärnet. (Om strykjärnet har justerbara inställningar väljer du MAX TEMP och NO STEAM.) När lampan slocknar kopplar du ur apparaten och håller stryksulan över handfatet i horisontellt läge. Aktivera CALC CLEAN med knappen eller väljaren. (Varierar beroende på modell. Håll intryckt om det behövs.) Skaka strykjärnet försiktigt fram och tillbaka tills det är tomt. Vatten, ånga och kalk kommer ut ur ångventilerna. Värm upp strykjärnet och stryk på ett tygstycke för att rengöra stryksulan. Upprepa proceduren om det behövs. Upprepa hela proceduren en gång i månaden, eller oftare vid behov. Funktionen Quick Calc Release (strykjärnets bas) Nedanstående information gäller endast för: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro ( GC4880, GC4884, GC4885). Koppla ur strykjärnet och se till att det har svalnat helt. Ställ strykjärnet på stryksulan och tryck upp låset till Quick Calc Release på baksidan av strykjärnet. Ta bort kalkbehållaren. Töm, skölj och torka den. Torka bort eventuell kalk runt öppningen på strykjärnet. Sätt tillbaka behållaren så att den låses på plats. Upprepa proceduren en gång i månaden, eller vid behov. Funktionen Quick Calc Release (under stryksulan) Nedanstående information gäller endast för: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000-serien (DST80xx) | 7500-serien (DST75xx) | 7000-serien (DST70xx). Koppla ur strykjärnet och se till att det har svalnat helt. Håll apparaten i ett vertikalt läge över diskhon. För upp spaken på Quick Calc Release-uppsamlaren och dra ut den Rengör Quick Calc Release-uppsamlaren med vatten Skaka apparaten försiktigt så att kalkpartiklarna faller ut Sätt tillbaka Quick Calc Release-uppsamlaren i apparaten och tryck ned spaken så att uppsamlaren låses på plats med ett klickljud. Upprepa proceduren en gång i månaden, eller vid behov. Funktion för inbyggd kalkbehållare Nedanstående information gäller endast för: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889). Fyll vattenbehållaren och slå på strykjärnet. (Om strykjärnet har justerbara inställningar väljer du MAX TEMP och NO STEAM.) När lampan slocknar kopplar du ur apparaten och håller stryksulan över handfatet i horisontellt läge. Aktivera CALC CLEAN med knappen eller väljaren. (Varierar beroende på modell. Håll intryckt om det behövs.) Skaka strykjärnet försiktigt fram och tillbaka tills det är tomt. Vatten, ånga och kalk kommer ut ur ångventilerna. Värm upp strykjärnet och stryk på ett tygstycke för att rengöra stryksulan. Upprepa proceduren om det behövs. Upprepa proceduren en gång i månaden, eller vid behov.



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