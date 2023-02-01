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Philips support

Hur avkalkar jag mitt Philips-ångstrykjärn?

För att hitta din Philips-ångstrykjärnsmodell och följa korrekt avkalkningsprocedur nedan (inte för ånggeneratorer) kan du läsa i användarhandboken eller se modellnumret (t.ex. DST8050/26, GC4909/60) under stryksulan, som på följande bild.

modellnummer

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC4549/00R1 , GC4937/20R1 , GC4537/70R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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