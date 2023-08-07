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Du hittar information om vilka Philips Avent-nappflaskor och Philips Avent-nappar som är kompatibla med varandra nedan.
I de fyra avsnitten nedan hittar du allt du behöver veta om kompatibiliteten för Philips Avent:
Natural och Natural Response
Natural-glasflaska
Ventil som motverkar kolik
AirFree-ventil.
Varje avsnitt visar en unik kombination av artiklar tillsammans med en bock eller ett kryss för att ange om kombinationen är kompatibel.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY903/71, SCY903/63, SCY906/11. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Är missfärgade Philips Avent-produktdelar säkra att använda?
Hur förbereder jag Philips Avent-flaskan och Philips Avent-nappen för första användningen?
Varför finns det ingen åldersindikation på Natural Response-nappförpackningarna?
Hur sätter jag ihop Natural Response-flaskan och Natural Response-nappen?
Hur skiljer sig Natural Response-nappen från min ursprungliga Natural-napp eller antikoliknapp?
Går det att förvara Philips Avent-flaskor i frysen?
Är mina Philips Avent-flaskmatningsprodukter kompatibla med varandra?
Kan jag mata mitt barn med tjockare vätskor med Natural Response-nappen?
Hur ser jag skillnad på de olika Natural- och Natural Response-napparna?
Varför avvisar mitt barn Natural Response-nappen?
Vilken Natural Response-napp passar mitt barn bäst?