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Philips support

Är mina Philips Avent-flaskmatningsprodukter kompatibla med varandra?

Du hittar information om vilka Philips Avent-nappflaskor och Philips Avent-nappar som är kompatibla med varandra nedan.

I de fyra avsnitten nedan hittar du allt du behöver veta om kompatibiliteten för Philips Avent:

  • Natural och Natural Response 

  • Natural-glasflaska 

  • Ventil som motverkar kolik 

  • AirFree-ventil.

Varje avsnitt visar en unik kombination av artiklar tillsammans med en bock eller ett kryss för att ange om kombinationen är kompatibel.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY903/71, SCY903/63, SCY906/11. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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