Philips support Är mina Philips Avent-flaskmatningsprodukter kompatibla med varandra?

Du hittar information om vilka Philips Avent-nappflaskor och Philips Avent-nappar som är kompatibla med varandra nedan.



I de fyra avsnitten nedan hittar du allt du behöver veta om kompatibiliteten för Philips Avent:

Natural och Natural Response

Natural-glasflaska

Ventil som motverkar kolik

AirFree-ventil.

Varje avsnitt visar en unik kombination av artiklar tillsammans med en bock eller ett kryss för att ange om kombinationen är kompatibel.

Natural och Natural Response Bilden nedan visar vilka Philips Avent-produkter som är kompatibla med flaskor, skruvringar och nappar för Natural och Natural Response.



De bästa tipsen för Philips Avent Natural och Natural Response: Samma skruvring säljs med både Natural- och Natural Response-flaskor. Det innebär att du kan använda skruvringarna på båda sorters flaskor. Natural-glasflaska Bilden nedan visar vilka Philips Avent-produkter som är kompatibla med våra Natural-glasflaskor.



De bästa tipsen för Philips Avent Natural-glasflaskor: Du kan använda skruvringar och nappar för både Natural och Natural Response med glasflaskor.

Om du har antikoliknappar/-skruvringar eller en AirFree-ventil är de inte kompatibla med Natural-glasflaskor. Ventil som motverkar kolik Bilden nedan visar vilka Philips Avent-produkter som är kompatibla med antikolikflaskor, -skruvringar och -nappar. AirFree-ventil Bilden nedan visar vilka Philips Avent-produkter som är kompatibla med AirFree-ventilen.



De bästa tipsen för Philips Avent AirFree-ventilen: Du kan använda AirFree-ventilen med alla Philips Avent-plastflaskor (men inte glasflaskor).

När du använder en Philips Avent Natural Response- eller antikoliknappen och den medföljande skruvringen är AirFree-ventilen kompatibel. Ytterligare hjälp Kontakta oss om du har några frågor om kompatibiliteten för dina Philips Avent-produkter.